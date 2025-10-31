Autoridades frustraron secuestro de comerciante en Abrego

Cúcuta

Las autoridades militares en Norte de Santander frustraron en las últimas horas el secuestro de un comerciante en el municipio de Abrego.

En medio de un operativo de prevención y control, tropas del Ejercito Nacional sostuvieron un cruce de disparos con presuntos integrantes del Frente 33 de las disidencias armadas que pretendían cometer el plagio en el casco urbano de esa población.

Las autoridades revelaron que su oportuna intervención evitó que se cometiera el hecho, muy cerca al casco urbano de esa población.

Durante el procedimiento se logró incautar las armas de los presuntos integrantes de ese grupo armado ilegal como también las motocicletas donde se pretendían llevar a la víctima.

La Provincia de Ocaña es una de las más afectadas con ese delito que deja un alto número de personas privadas de la libertad en manos de grupos armados ilegales.