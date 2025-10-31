Asesinan en Ibagué a un hombre que tenía anotación judicial por captación masiva de dinero

Ibagué

Un nuevo caso de sicariato sacude Ibagué. En este caso el hecho se registró en la noche del jueves 30 de octubre en la calle 44 con carera Sexta barrio Restrepo comuna 4 de la capital del Tolima.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, a la línea de emergencias se reportó por parte de la comunidad un hecho en el que se habrían presentado varios disparos de arma de fuego,

“La patrulla de vigilancia es enviada al lugar de los hechos, al llegar al sitio se encuentra una persona sin vida que después de realizar actividades de Policía Judicial se pudo identificar como Cristian Fernando Cubillos Quintero de 32 años quien sería oriundo de la ciudad de Cali”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: Cubillos Quintero recibió varios impactos de arma de fuego cuando se encontraba en una vía pública.

“Presenta una anotación por captación masiva y habitual de dinero, la Sijín adelanta la recolección de información para establecer los responsables de este caso”, dijo el coronel Mora.

Según la información oficial, al lugar de los hechos llegó una persona en motocicleta que disparó contra la víctima en varias oportunidades quitándole la vida de manera inmediata.

Otro caso de intento de sicariato

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un intento de sicariato contra un interno de la cárcel de Picaleña que recobraba su libertad en la tarde del jueves 30 de octubre.

Los hechos se registraron a las afueras del centro de reclusión ubicado en la comuna 9 de la capital del Tolima. La información oficial conocida por Caracol Radio indica que esta persona identificada como Fabián Ariza Marín fue atacada por hombres en moto.

Caracol Radio estableció que la víctima de este ataque fue trasladado a un centro asistencial donde se encuentra estable. Mientras que, las autoridades adelantaron un plan candado que permitió la ubicación de una motocicleta que estaría involucrada en ellos hechos.

La persona lesionada reporta anotaciones judiciales por tentativa de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y violencia intrafamiliar agravada confirmó la Policía Metropolitana de Ibagué.