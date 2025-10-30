Yorgos Lanthimos presenta su nueva película “Bugonia”

Ciencia ficción y comedia negra con toques dramáticos presenta el nuevo largometraje del galardonado cineasta Yorgos Lanthimos titulada “Bugonia”, cinta que puede estar en la puja de los Oscar del 2026, logrando una crítica social donde sus protagonistas Emma Stone, Jesse Plemons llevan sus personajes al extremo, intensa, poderosa y bien lograda película que se estrena el 30 de octubre en salas de cine colombianas, distribuida por Universal Pictures.

Cortesía: Universal Pictures - “Bugonia” Ampliar

En “Bugonia” un par de chicos están convencidos de que una poderosa empresaria es una alienígena infiltrada con malévolas intenciones, la secuestran e interrogan en busca de pruebas. Mientras un detective privado comienza a seguir el caso, intentando descubrir la verdad detrás del extraño suceso. A medida que las tensiones aumentan, los límites entre la paranoia, la realidad y las verdaderas intenciones de cada personaje se desdibujan, desencadenando una compleja batalla psicológica llena de secretos.

Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone acompañan a Stone y Plemons en esta nueva película de Yorgos Lanthimos. “Bugonia” se estrena el 30 de octubre en salas de cine colombianas, con el sello de Universal Pictures para no defraudar al público.