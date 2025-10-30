Shimza llega a Bogotá: una noche de afro house en Octava Club

El reconocido DJ y productor sudafricano Shimza, uno de los grandes referentes del afro house en el mundo, se presentará este 31 de octubre en Octava Club, en una edición especial de Halloween que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del año para la escena electrónica de la capital. Un encuentro lleno de energía, cultura africana y sonidos inmersivos espera a los asistentes en este reconocido escenario de Chapinero.

Detrás de las tornamesas estará Ashley Raphala, nacido en Tembisa, Sudáfrica, y conocido globalmente como Shimza. Desde los 15 años comenzó a explorar la producción musical y su trayectoria lo ha llevado a posicionarse como un embajador internacional del afro house, conquistando lugares como Ibiza, París, Londres, Nueva York y festivales de gran formato como Ultra Music Festival, Burning Man o Best Kept Secret. Su estilo, marcado por ritmos contundentes y melodías profundas, lo ha convertido en uno de los DJs más respetados del continente africano.

Apodado el “Effect Master” y el “Vinyl Assassin”, Shimza ha perfeccionado una propuesta artística que fusiona percusión tradicional africana con la potencia del afro-tech y técnicas avanzadas como looping y queuing. Producciones como Shimuzic y colaboraciones como “African Woman” y “Akulalwa” le abrieron paso en la industria, haciendo de cada presentación una experiencia sensorial que conecta culturas y rompe fronteras a través de la música.

Además de su éxito artístico, Shimza ha demostrado un fuerte compromiso social. En 2009 creó el One Man Show, un evento que recauda fondos para entregar uniformes y útiles escolares a niños de bajos recursos en su ciudad natal, beneficiando a miles de estudiantes. Su llegada a Bogotá no solo representa una fiesta de Halloween diferente, sino también la oportunidad de vivir el poder transformador de la música en una noche donde el afro house será el lenguaje universal.