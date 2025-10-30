Sancionan cuatro concejales de Santiago, Norte de Santander, por desacato en elección del personero

Norte de Santander.

El Juzgado Catorce Administrativo Oral de Cúcuta sancionó a cuatro concejales del municipio de Santiago, en Norte de Santander, por incumplir una orden judicial que les exigía continuar con el proceso de elección del personero municipal.

La decisión, firmada por la jueza Viviana Andrea Arenas López, declara en desacato a los concejales Fredy Oswaldo Acero Ortega, Roxxi Tamara Galvis Fernández, Salvador Prieto Salamanca y Brayde Jhoan Ibarra Rojas, quienes deberán pagar una multa económica por no acatar la medida cautelar que ordenaba reactivar las últimas etapas del concurso de méritos para designar al personero de esa localidad.

El proceso comenzó luego de que Brayan Joan Castro Suárez, participante en el concurso, demandara la terminación del proceso de selección que ya estaba avanzado y la apertura de uno nuevo.

Un juzgado anterior había ordenado suspender esa decisión y continuar con las etapas finales del concurso inicial, pero el Concejo no cumplió plenamente con lo dispuesto.

Tras analizar los informes y los argumentos de los implicados, la jueza concluyó que el Concejo Municipal no dio cumplimiento integral a la orden judicial, y que los concejales sancionados actuaron con renuencia al no avanzar en la conformación de la lista de elegibles ni en la elección del personero.

En su decisión, el despacho también aclaró que los concejales José Agustín Flórez Peñaranda, Nury Beatriz Forero Ramírez y José Francisco Gallo Celis no serán sancionados, pues sí promovieron el cumplimiento de la orden judicial y pidieron en repetidas ocasiones que se reanudara el proceso.

Tampoco fue sancionado el secretario del Concejo, al no tener poder de decisión.

El juzgado otorgó un plazo de tres días al Concejo Municipal para cumplir con lo ordenado y reanudar las etapas pendientes del concurso.

Si no lo hacen, se impondrán nuevas multas diarias hasta que la corporación dé cumplimiento a la decisión.

Además, se pidió a la Procuraduría General de la Nación hacer seguimiento a este caso y abrir las investigaciones disciplinarias que correspondan.