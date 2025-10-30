Procuraduría pide declarar estado de emergencia en Chocó: van 40 mil familias afectadas por lluvias

AME5794. PIE DE PATÓ (COLOMBIA), 10/11/2024.- Fotografía cedida por el Ejército de Colombia de inundaciones este sábado en Pie de Pató (Colombia). El departamento del Chocó es el más damnificado por el momento, con 22 municipios afectados y más de 30.000 familias damnificadas, según las cifras preliminares ofrecidas por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien indicó que por el momento no hay víctimas ni personas desaparecidas. EFE/ Ejército De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Ejército de Colombia ( EFE )

JUSTICIA

La Procuraduría General solicitó al gobierno que de manera urgente declare un estado de alerta departamental preventivo en el Chocó, tras las graves afectaciones por las lluvias y crecientes de los ríos Atrato y Andagueda que dejan a la fecha al menos 40 mil familias afectadas.

En concreto, la Procuraduría Regional pidió a la gobernadora, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), del IDEAM,la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre otras autoridades, disponer el uso de recursos de emergencia parta atender los lugares más perjudicados.

En los últimos tres días, las condiciones meteorológicas han generado crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos de tierra y colapso de vías terciarias y viviendas rurales, afectando gravemente la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos de las comunidades ribereñas y rurales.

Gobernadora revela graves afectaciones

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que durante tres días han atendido desde la respuesta temprana a los damnificados por la crisis invernal por la que atraviesa el departamento.

“Ya son más de 40 mil familias damnificadas en las 5 subregiones del departamento. Junto con la UNGRD hemos llevado Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) y apoyo técnico a la cuenca alta del Río Atrato; y se disponen las articulaciones para llegar a las zonas de mayor afectación en todo el territorio”, indicó Córdoba.

La gobernadora asaeguró que la mayor preocupación es la pérdida masiva de los cultivos de “pancoger” que pone en riesgo la seguridad alimentaria de las familias.