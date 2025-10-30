Presentan proyecto para beneficio de residentes en frontera

Representante a la Cámara por la Curul de Paz Diógenes Quintero / Foto Redes Sociales

Cúcuta

El Representante por la Curul de Paz de Norte de Santander Diógenes Quintero lidera un proyecto denominado Ciudadano de Frontera con el fin de hacerlos más incluyentes y participativos en las decisiones gubernamentales.

El dirigente político dijo que “este es un proyecto de ley que busca darle voz a la gente de la frontera a los ciudadanos que habitamos la frontera como nosotros en Norte de Santander”.

“Todas las decisiones que se han tomado, han excluido a la gente de frontera, se toman desde Bogotá no solo para esta región sino para otras fronteras con Ecuador y así todas las que tenemos” explicó el líder.

Quintero explicó que “lo que buscamos es que los instrumentos internacionales que se emitan por parte del gobierno nacional antes de ser suscritos y de ser tomadas esas medidas tengan que ser consultadas con la gente de la frontera”.

Dijo el parlamentario que “como funciona, con una consulta popular, en un escenario donde la gente va a las urnas y manifiesta su acuerdo o desacuerdo con la medida que se esta tomando”.

Explicó que el trámite del proyecto consiste en “radicarlo esta semana, va a la comisión primera de la cámara porque es una ley estatutaria, es una ley que busca desarrollar la Constitución Política es darle voz, crea el estatus de ciudadano de frontera que básicamente es reconocer que la gente que vive en la frontera tiene unas condiciones sociales y económicas, culturales, que no tienen los que viven en el interior del país”.

Agregó que”el actual gobierno quiere crear una zona binacional de paz sin preguntarle a la gente de Cúcuta si están de acuerdo o no con esta medida. Entra a la comisión, luego la plenaria y luego los dos debates en el Congreso de la República".

Indicó el parlamentario que la medida aplicará para todas las zonas de frontera del país.