Por no firmar “otro sí” de concesión de Muelle 13, Procuraduría investiga directivos de la ANI

JUSTICIA

La Procuraduría General abrió una indagación previa a funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por cuenta del debate por la suspención de operaciones del Muelle 13 en Buenaventura.

Esta investigación inicia luego de una queja del abogado Jaime Lombana Villalba, apoderado del Grupo Portuario, en la que acusó a Óscar David Torres y Milena Jímenez, presidente y vicepresidente de la gestión contractual de la ANI, por presuntamente omitir firmar el “otro sí” que le permitía a esta organización prorrogar por 20 años más la operación de este puerto, condicionando la firma solo a la entrega de documentos por parte del contratista.

En ese sentido, la Procuraduría está investigando por qué, habiendo una autorización administrativa firme para prorrogar y modificar un contrato portuario clave, los funcionarios de la ANI omitieron el acto formal, el “Otro sí”, para materializar dicha prórroga.

El Ministerio Público comisionó a un funcionario para recolectar pruebas clave en la ANI, como copias del contrato, la resolución autorizatoria y certificaciones laborales de los implicados en 2025.

Operación de muelle 13 de Buenaventura se mantendrá suspendida: tribunal dejó en firme orden de ANLA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la suspensión de las operaciones del muelle 13 de Buenaventura, ordenado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el pasado 2 de enero.

Se trata de una decisión del 17 de septiembre que negó la medida cautelar solicitada por el Grupo Portuario, encargado de la concesión del muelle, que pretendía tumbar la suspensión preventiva y transitoria impuesta por la ANLA.

Se consideró en el análisis de las pruebas y argumentos expuestos, que no se evidencia que exista una adecuada caracterización de los componentes físico, biótico y socioeconómico, así como una valoración de los impactos ambientales acorde con las condiciones actuales del área de influencia y actividades desarrolladas dentro de la operación del puerto.

También se definió que las medidas de manejo impuestas por la ANLA son suficientes y eficaces para determinar los impactos ocasionados y atenderlos; cabe recordar que la suspensión de la operación del muelle, se da por no cumplir las normas ambientales y presuntas irregularidades en el proceso de concesión.