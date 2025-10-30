Pese a polémica, motociclistas de Ibagué sí harán caravana de Halloween

Ibagué

Este jueves 30 de octubre en Ibagué se realizará una nueva versión de la denominada caravana de Halloween, el evento está organizado por un grupo de motociclistas llamado influmoteros.

Durante los últimos días esta actividad generó polémica en la capital del Tolima debido a que las autoridades de tránsito manifestaron que los organizadores no habían solicitado permiso.

“Este es un evento tradicional, siempre lo hacemos, hemos tomado las banderas para tomar orden, no volvimos a pasar por la tercera, por eso pedimos apoyo de la Alcaldía y las autoridades”, dijo Mauricio Martínez, representante del club deportivo pistón Racing.

A la vez destacó que entienden que la preocupación de las autoridades pasa porque “Hay cosas que se salen de control”, pero que la idea es cumplirle a la ciudad con un buen comportamiento.

“Esta caravana dinamiza la economía porque llegan personas de otras regiones, por eso seguiremos adelante, esto es como cuando hay caravanas políticas o cuando gana el Deportes Tolima, lo importante es que haya un buen comportamiento”, resaltó.

¿Qué opinan las autoridades de tránsito de la caravana de Halloween?

El secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, aseguró que las autoridades harán un dispositivo especial de tránsito para que no se irrespeten las normas establecidas. Además, aseguró que esperan buen comportamiento.

“Lo que está prohibido en las normas de tránsito se sancionarán, ese compromiso que asumimos para garantizar la tranquilidad de los ibaguereños, si se altera el orden público será reprimido”, sostuvo el secretario de Movilidad.

Dato: la caravana arrancará sobre las 9:00 p.m. en la zona del Aeropuerto Perales, luego tomarán la avenida Pedro Tafur hasta la carrera Quinta, subirán hasta la zona céntrica y descenderá hasta el sector de la calle 60 con Mirolindo.