Juez admite tutela de Daniel Quintero contra Registraduría por ‘negarle la inscripción por firmas’

El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá admitió para estudio la acción de tutela interpuesta por Daniel Quintero Calle contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por no permitirle inscribirse como candidato presidencial por firmas para las elecciones del 2026.

No obstante, el fallo negó la solicitud de medida provisional urgente. Quintero Calle buscaba asegurar el registro de su grupo significativo de ciudadanos, “Reset total contra el narco y los corruptos”, argumentando un “perjuicio irremediable” por el tiempo limitado para recolectar firmas.

Leer: Daniel Quintero interpone tutela contra la Registraduría por impedirle recoger firmas para su comité

El juzgado determinó que no era procedente conceder la cautelar en esta fase inicial, al señalar que la medida solicitada “requiere que se realice un estudio de fondo del caso, empero, en esta etapa el Despacho no cuenta con el material probatorio suficiente ni con la respuesta de la accionada”.

Como resultado de la admisión, el Juzgado ordenó notificar a la Registraduría y vincular al Consejo Nacional Electoral (CNE), dándoles un plazo de dos días para que remitan toda la información referente a este caso.

En la acción judicial, Quintero argumenta que no se le podía negar la posibilidad de presentarse como aspirante en la contienda electoral, ya que el haber renunciado a la consulta popular del Pacto Histórico no lo convierte en militante de ninguna de las tres colectividades que lo conforman: Polo Democrático, Partido Comunista y Unión Patriótica.

“Debemos hacer la salvedad que el señor Daniel Quintero Calle no hace parte de ninguno de los 3 partidos anteriormente mencionados y él se había inscrito por la Consulta del Pacto Histórico, no a la partidista o interpartidista del Partido Polo, Comunista o Unión Patriótica. Para no dejar duda de ello, el señor Daniel Quintero, radicó un oficio a los partidos Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Unión Patriótica, aclarando que la inscripción que se había realizado no estaba autorizada”, se lee.

Por ello, el exalcalde de Medellín reclama el amparo de sus “derechos fundamentales a elegir y ser elegido, el acceso a cargos públicos, al debido proceso administrativo, la igualdad, la confianza legítima, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, partiendo desde el principio general del derecho que señala que, como paralelismo de las formas jurídicas, “en derecho las cosas se deshacen como se hacen”.