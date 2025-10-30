Juan Guillermo Cuadrado jugó su primer partido como titular con Bologna en la Serie A

Juan Guillermo Cuadrado logró ser titular por primera vez con el Pisa en la Serie A en la presente temporada, tras su llegada al equipo, pues en las ocho jornadas anteriores del campeonato, el antioqueño no había tenido la oportunidad de estar en el once inicial de Alberto Gilardino, ingresando siempre en el segundo tiempo.

Sin embargo, en la tarde de este jueves 30 de octubre, Cuadrado sorprendió al estar en la nómina inicialista para el contra Lazio, por la fecha 9 del certamen, aunque fue sustituido al minuto 65 por el italiano, Stefano Moreo. El compromiso concluyó sin goles.

Juan Cuadrado en el once ideal de la Serie A

El antioqueño recibió un reconocimiento en la Liga Italiana tras tener un gran desempeño en el empate del Pisa con el Milán (2-2), pues fue el autor del primer gol del equipo, gracias a su destacada actuación fue elegido para conformar el once ideal de la fecha 8 de la Serie A.

Elia Caprile (Cagliari); Rafik Belghali (Hellas Verona), Guillermo Maripan (Turín), Jhon Lucumí (Bologna), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa); André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Arthur Atta (Udinese), Scott McTominay (Napoli); Gustav Isaksen (Lazio), Giovane Santana (Hellas Verona) y Nicolò Cambiaghi (Bologna).

Juan Guillermo Cuadrado ya había sido titular antes con el Pisa pero por Copa Italia, en la derrota 1-0 contra el Torino. En dicho compromiso actuó 62 minutos.

¿Cuándo vuelve a jugar Juan Guillermo Cuadrado?

El Pisa de Juan Guillermo Cuadrado se medirá con el Torino de Duván Zapata este domingo 2 de noviembre en el estadio Olímpico de Turín a partir de las 9 de la mañana (hora Colombia), partido válido por la novena jornada de la Serie A.

Parcialmente, el Pisa se encuentra en la casilla 17 con apenas 5 puntos, mientras que el Torino se ubica en el puesto 13 con 12.