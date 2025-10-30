Jóvenes beneficiarios de Becas Pro Excelencia de Surtigas iniciaron formación en la UTB

Los tres jóvenes beneficiarios de las Becas Pro Excelencia de Surtigas ya iniciaron su formación profesional en la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB). María Victoria, Melissa y Sebastián fueron seleccionados tras postularse a la convocatoria para iniciar sus estudios de educación superior en el segundo semestre de 2025.

Esta oportunidad estuvo dirigida a residentes de municipios en Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Magdalena, donde Surtigas presta el servicio de gas natural.

“Mi sueño era estudiar en la UTB porque en mi colegio, la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, una profe me dijo que era la mejor opción para estudiar ingeniería, mi preocupación era que mis papás no podían pagarla. Busqué becas, pero todas tenían como requisito haber nacido en Colombia, y yo soy venezolana, emigré hace 8 años, así que eso me sacaba de la competencia, hasta que encontré esta beca de Surtigas. Lo di todo para poder comenzar a estudiar Ingeniería Civil, y lo logré”, cuenta María Victoria Velázquez Utria, de 18 años, residente de Mahates, Bolívar.

Para Melissa Franco González, una joven cartagenera del barrio La Victoria, comenzar el 2025 con la noticia de que había ganado la beca Surtigas para estudiar Derecho fue, sin duda, uno de los momentos más felices del año. “Ver a mis padres tan orgullosos me llenó de alegría. Es muy gratificante iniciar esta carrera que convertirá mi voz en una herramienta para que muchos puedan acceder a la justicia que merecen”, expresó emocionada.

Con estas becas integrales para estudios superiores, como parte de un convenio realizado con la Universidad Tecnológica de Bolívar, Surtigas ratifica su compromiso con la educación de los jóvenes en su zona de influencia, para que se conviertan en profesionales al servicio de los territorios.

“A través de estas iniciativas Surtigas hace realidad acciones que construyen confianza, capital social, desarrollo sostenible y propician una educación con calidad, generando capacidades en la juventud menos favorecida. Es una inversión que sin duda genera bienestar y calidad de vida”, indicó Beatriz Bayona, Gerente de Asuntos Corporativos de Surtigas.

Desde 2005 con la iniciativa Lectores Saludables liderado por Surtigas y la Fundación Surtigas, hasta 2022 en el marco de la iniciativa ‘Vamos pa’ Lante’ de la Fundación Promigas, Surtigas ha entregado 94 becas para la juventud menos favorecida; 60 becas completas para estudios superiores, técnicos e idiomas y 34 becas parciales para estudios superiores.