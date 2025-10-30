III Congreso Mujeres Imparables en Cartagena: historias de liderazgo y transformación

Con la convicción de que la mejor manera de inspirar es con el ejemplo, la tercera edición del Congreso Mujeres Imparables se centró en los testimonios de mujeres que han forjado historias de liderazgo y transformación. El evento reunió a más de 200 asistentes de diversos sectores: educativo, comunitario, social y empresarial.

Las participantes tuvieron acceso a experiencias y consejos clave para avanzar en la senda del liderazgo, impulsar el empoderamiento de niñas y jóvenes, y contribuir significativamente al cierre de brechas sociales, especialmente en temas de género.

El congreso es una iniciativa de Colectivo Traso, en el marco de sus programas Imparables y VibraStem, con los que la organización promueve el fortalecimiento del liderazgo y el desarrollo de habilidades STEM. Esta edición fue posible gracias al apoyo de los aliados Argos, Corteva, Dow y Esenttia, quienes contribuyen a fortalecer el tejido social y empresarial de la región.

Voces de liderazgo con propósito

Natalia Largo, socia fundadora de LevAnte Consulting Group, impartió la conferencia "Liderarse para liderar: 5 claves para construir tu camino". Invitó a las asistentes a mirarse con honestidad, prepararse con constancia y construir liderazgos con propósito y fe. “Una mujer imparable no es la que nunca se cansa, sino la que sabe detenerse, escucharse y seguir con enfoque, perseverancia y disciplina. El liderazgo nace cuando el propósito se convierte en práctica diaria,” afirmó Largo, experta en estrategias de reputación. También enfatizó en la importancia del trabajo colectivo: “Ningún líder llega solo: los grandes resultados nacen del trabajo colectivo, la fe y la claridad en medio de la incertidumbre”.

Desde el sector empresarial, Rafid Tatiana Contreras, Gerente de Talento Organizacional y TI en Esenttia, compartió su visión sobre la inclusión en un sector históricamente masculinizado. “En Esenttia, las mujeres ocupan espacios de alta dirección en un sector históricamente masculino. Diversidad, flexibilidad y talento humano son hoy la mayor fortaleza de su cultura organizacional,” aseguró Contreras, destacando además que “el liderazgo empresarial se mide por cómo cuidamos a las personas”.

Perspectivas desde el sector público y comunitario

El congreso también dio espacio a líderes que impulsan procesos culturales y de desarrollo en la ciudad. Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y Alejandra Espinosa, gerente de Fiestas de la Independencia, compartieron aspectos claves de su gestión. Para ellas, ser mujer cartagenera es un acto de orgullo y resistencia. Lucy Espinosa destacó que “la cultura es el pegamento que une un mundo fragmentado”, mientras que Alejandra Espinosa recordó que las mujeres no solo celebran las fiestas, sino que las transforman, crean y protegen el patrimonio.

En medio de la jornada, los Grandes Lanceros de las Fiestas de Independencia ofrecieron una muestra cultural que llenó de ritmo el auditorio, recordando la fuerza de la tradición como símbolo de libertad y resistencia.

Angélica Villalba, secretaria de Desarrollo Económico del departamento de Bolívar, abordó los desafíos para el cierre de brechas de género en el mercado laboral. “Las brechas de género en el mercado laboral siguen siendo estructurales. Cerrar esa brecha exige políticas públicas sostenidas, formación, crédito y redes que impulsen su liderazgo económico,” enfatizó.

La concejal Luz Marina Paria también asistió para compartir la iniciativa Sello Cartagena, Mujer Emprende, un reconocimiento al liderazgo, la creatividad y la fuerza transformadora de las mujeres cartageneras. “Una mujer es una chispa, y juntas podemos iluminar la ciudad”, destacó.

Visiones desde la literatura y la escuela

El rol de la educación y la cultura fue abordado por expertas. Johanna Cifuentes presentó la conferencia “Construcción de la infancia femenina en la historia latinoamericana”, donde examinó cómo la educación ha moldeado los roles de las niñas a lo largo del tiempo. “La historia muestra cómo las niñas fueron educadas para servir, no para decidir. Hoy, repensar esos imaginarios es clave para construir pedagogías que las formen como sujetas de derecho, creadoras y líderes,” destacó.

Representantes del equipo de Unicef en Colombia (Mabel Mijares, Carmen Palacios, Marie Parada y Paula Álvarez) recordaron que la escuela puede ser el lugar donde se moldean imaginarios y se aprende a vivir en igualdad.

Reconocimientos al liderazgo femenino y empresarial

Para finalizar, Colectivo Traso destacó la gestión empresarial y comunitaria que impulsa los liderazgos femeninos. Recibieron un reconocimiento: Ruth Cerro, líder del sector educativo, y Malca Indira Deulufeutt, líder comunitaria. Empresas aliadas que también fueron reconocidas: Argos, Corteva y Esenttia.

Liliana Puello, directora ejecutiva de Colectivo Traso, concluyó: “Mujeres Imparables nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunicación, la articulación y el liderazgo en la construcción de entornos equitativos. Cada edición representa un aprendizaje colectivo que nos impulsa a seguir promoviendo oportunidades para que más mujeres participen activamente en el desarrollo de sus territorios”.