Hospital Pablo Tobón tiene desbordada la capacidad en urgencias de adultos; está en el 200%

Medellín

El Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín se declaró en emergencia hospitalaria porque su sala de urgencias para adultos desbordó la capacidad; actualmente está en el 200% ante la demanda de pacientes.

Ante esta contingencia, la entidad le solicita a los usuarios de las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS) consultar en otros centros de salud con la intención de permitir la descongestión del área de urgencias. También informó que la coyuntura ya fue advertida a las autoridades competentes para coordinar apoyo adecuado para tal situación.

Finalmente, en la comunicación oficial, la entidad agregó que seguirá monitoreando la actual emergencia para tomar decisiones pertinentes para salvaguardar la vida de las personas.