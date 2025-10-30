Gobernadora del Tolima denunció irregularidades en las consultas del Pacto Histórico

Tolima

En medio del Encuentro Nacional de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, que se cumple este jueves en Cali, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, sorprendió al denunciar posibles irregularidades electoral durante las consultas del Pacto Histórico que se realizaron el pasado 26 de octubre.

En el encuentro, la gobernadora Matiz aseguró que la decisión de extender el horario de votación el pasado domingo fue una medida “arbitraria” que atentó contra las normas electorales del país.

“Se alteró de manera arbitraria y violando el horario que estaba establecido para llevar a cabo las elecciones”, puntualizó sobre la extensión de las votaciones más allá de las 4:00 de la tarde. Petición que elevó el presidente Gustavo Petro y acogió el registrador nacional, Hernán Penagos.

Matiz puso el ejemplo de Natagaima, municipio donde se les habría permitido a los electores votar incluso hasta las 6:40 de la tarde.

“A las 4:00 de la tarde no se cerraron las elecciones, se recogieron las cédulas de las personas que estaban haciendo fila para votar en esa consulta partidista, y se les permitió que realizaran su voto, y se cerraron las elecciones a las 6:40 de la tarde”, aseveró la mandataria.

Según la gobernadora, el caso de Natagaima fue solo uno entre tantos otros similares registrados en el país. “No podemos permitir que nos pasemos por la faja la ley. Hay que cumplir la ley”, remarcó.

Por último, la gobernadora también advirtió que, durante el encuentro que coordina la Federación Nacional de Departamentos (FND), insistirá en la necesidad de articular estrategias con el Gobierno nacional para contrarrestar a los grupos armados y bandas criminales.