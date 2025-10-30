Estas son las zonas más criticas en cuestión de alianzas de grupos armados ilegales en Colombia

El dominio de los grupos armados ilegales en Colombia.

Colombia

Documentos de las Fuerzas Militares revelarían la existencia de alianzas entre diferentes grupos armados ilegales en al menos trece zonas del país.

Estos acuerdos, según los informes, tendrían como principal objetivo el control de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

De acuerdo con los mapas y reportes estratégicos, los departamentos de:

Norte de Santander Arauca Chocó Nariño Cauca Putumayo Caquetá Meta Guaviare La Guajira Bolívar

Estas zonas figuran como “áreas de convergencia criminal”, donde se presentan pactos temporales entre unos grupos y disputas abiertas entre otros grupos como el ELN, las disidencias de las FARC de alias “Iván Mordisco”, el “Estado Mayor de los Bloques y Frentes” (que son las disidencias al mando de alias “Calarcá”, el “Clan del Golfo” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y otras estructuras locales.

Entre los casos más críticos se destacan:

En Norte de Santander, donde se enfrentan el ELN, las disidencias de ‘Mordisco’ y de ‘Calarcá’ por el control del Catatumbo.

por el control del Catatumbo. En Arauca, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de ‘Mordisco’ continúan generando desplazamientos y homicidios.

continúan generando desplazamientos y homicidios. En Chocó, se identifican alianzas entre el ELN, el “Clan del Golfo” y grupos urbanos como “Los Shottas”.

y grupos urbanos como “Los Shottas”. En Nariño y Cauca, las disidencias mantienen alianzas tácticas con la Segunda Marquetalia para dominar las rutas del Pacífico.

para dominar las rutas del Pacífico. En el Bajo Cauca Antioqueño, hay alianza entre el ELN y las disidencias de alias Calarcá, y al mismo tiempo disputa entre el Clan del Golfo y el ELN.

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que estas alianzas han dificultado las operaciones de la Fuerza Pública, pues los grupos ilegales coordinan acciones para eludir los operativos militares y fortalecer su control territorial.