Esta es la lista de los 10 aspirantes a magistrado o magistrada de la Rama Judicial

JUSTICIA

La Corte Constitucional publicó la lista de las 10 personas preseleccionadas para ocupar el cargo de magistrada o magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en reemplazo de la doctora, Diana Remolina.

La Sala Plena analizó los perfiles de las 118 personas admitidas, entre las cuales se encontraban 73 hombres y 45 mujeres.

El último listado de personas preseleccionadas está conformado por cinco (5) mujeres y cinco (5) hombres:

Cardona Chagüi Liliana Rosa.

Duran Juanita.

Gómez Lee Iván Darío.

Mendieta Montealegre William Libardo.

Meza Armenta Gloria Inés.

Neira Núñez Luis Manuel.

Richardson Peña Diana Patricia.

Rodríguez Gelman Ver.

Sabogal Castro Erika Elizabeth.

Zapata Báez Roberto Antonio.

De acuerdo con la Corte Constitucional, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2025 se recibirán las observaciones sobre la lista de personas preseleccionadas. Podrán presentarse a través del sitio web oficial del tribunal.

Consejo Superior de la Judicatura emite acuerdo para el uso de la IA en la Rama Judicial

El Consejo Superior de la Judicatura expidió el acuerdo PCSJA24-12243, con el que se adoptan reglas y lineamientos para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la Rama Judicial.

De acuerdo con la presidenta de la alta corporación, Diana Alexandra Remolina Botía, estos lineamientos son “el primer impulso al uso de la IA con autocontrol, pero también son reglas que deben ir evolucionando conforme avance la tecnología, la normatividad y la jurisprudencia”.

La IA podrá ser usada por magistrados, jueces y empleados de todas las jurisdicciones y especialidades, así como los directores y empleados de las unidades y dependencias administrativas de la Rama Judicial.

Categorías para el uso de la IA:

Gestión administrativa o de soporte: para optimizar procesos administrativos y facilitar tareas de apoyo a la gestión judicial. Usos con revisión detallada: aquellos que exigen una verificación minuciosa de los productos y resultados antes de ser utilizados o interpretados. Usos que requieren altos estándares éticos: aplicaciones que demandan un estricto cumplimiento de los deberes de transparencia, responsabilidad y protección de la privacidad.

Las altas cortes consideran que, si se impulsa el aprovechamiento responsable de las tecnologías de IA en la Rama Judicial la ciudadanía se beneficiará con una justicia más ágil con imparcialidad e independencia.