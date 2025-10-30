En PMU autoridades decidirán medidas para caravanas de motociclistas

Preocupación por desordenes de motociclistas en calles por Halloween / Foto Cortesía

Cúcuta

Las autoridades evaluaran en las próximas horas que medidas se van aplicar con miras al control de los motociclistas en la celebración del Halloween.

El secretario de tránsito de Cúcuta Johan Botello dijo a Caracol Radio que “luego de los desmanes y desordenes presentados la noche anterior y frente a la preocupación de la ciudadanía por los brotes de violencia, se esta analizando de que manera se va a controlar la situación”.

Explicó que se mantiene la medida de adelantar catorce puestos de control pero a ello se sumarán más uniformados de la policía nacional en operativos y acciones de intervención en varios sectores.

Reveló el funcionario que la noche anterior se aplicaron mas de 33 comparendos, 25 motos fueron inmovilizadas, y se presentaron cuatro accidentes de tránsito donde uno de los conductores de motocicleta falleció.

En la actualidad en la ciudad y su área metropolitana ruedan más de 49 mil motocicletas. A estas se suman cinco mil más provenientes del vecino país, que entran y salen.