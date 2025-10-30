‘El Zorrillo’ representará a Bolívar en el 36° Festival de Acordeoneros y Compositores de Chinú

El joven acordeonero José María González Trujillo, conocido artísticamente como “El Zorrillo”, representará al departamento de Bolívar en la edición número 36 del Festival de Acordeoneros y Compositores de Chinú, que se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre.

González, quien recientemente obtuvo el tercer puesto en el Festival del Mar de Acordeones en Santa Marta, continúa consolidando su carrera en el ámbito vallenato con un estilo que combina la técnica académica con el sabor popular de los barrios cartageneros.

Su talento ha sido reconocido en distintos escenarios, incluidos los Festivales de la Leyenda Vallenata, donde su digitación y estilo interpretativo han despertado elogios entre músicos consagrados y nuevas generaciones de acordeoneros.

Aunque no cuenta con apoyo institucional, “El Zorrillo” viaja con recursos propios y con la firme intención de dejar en alto el nombre de Cartagena y Bolívar en uno de los certámenes más importantes del folclor colombiano.

Detrás de su trayectoria hay disciplina, amor por el arte y una historia de superación que inspira a muchos jóvenes músicos de la región.

“Cuando José María González toque su acordeón en Chinú, Cartagena sonará con él, llevando el orgullo y la pasión del Caribe a un nuevo escenario del vallenato”.