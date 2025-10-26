Secretaría de Integración en Social de Bogotá denunció amenazas de muerte a sus funcionarios

Bogotá D.C

La Secretaría Distrital de Integración Social interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las amenazas que recibió el equipo de la Comisaría de Familia Ciudad Bolívar.

“Nuestra prioridad es su seguridad y la continuidad de la atención a la ciudadanía. Acompañaremos a nuestro equipo con acciones inmediatas y pertinentes en articulación con las autoridades que nos permitan salvaguardar la vida de nuestros funcionarios”, aseguró el secretario de Integración Social, Roberto Angulo , quien rechazó esta intimidación.

Como parte de las acciones adelantadas, la entidad se puso en contacto con los comisarios de familia, para obtener la contextualización de los hechos y orientar sobre el procedimiento a seguir, en el marco del protocolo de amenazas.

El despacho comisarial ya interpuso la denuncia penal el pasado 23 de octubre y se ofició a la Fiscalía, a la Policía Metropolitana de Bogotá, a la Unidad Nacional de Protección y a la Unidad de Derechos Humanos de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, para que se activen las rutas de protección e investigación.

Además, ese mismo día se reunieron con funcionarios de la Alcaldía Local y uniformados de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar en las instalaciones de la Comisaría de Familia, para revisar la situación de amenazas y coordinar medidas de protección conjuntas que permitan mitigar situaciones de riesgo.

Integración Social continuará realizando el seguimiento a esta denuncia y a las acciones con la Policía Nacional, la Alcaldía Local y la Subdirección Administrativa y Financiera, para asegurar la implementación de las medidas adoptadas.