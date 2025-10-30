Desde el Congreso cuestionan medida de restricción de motos en Bogotá: Esto dicen

Colombia

Este miércoles la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre habrá restricciones para la circulación de motocicletas con parrillero en la ciudad.

A propósito, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, cuestionó la decisión tomada por la alcaldía de la capital del país e indicó que los trabajadores son los más afectados.

“Estás son las locuras del alcalde Galán. Está bien que la situación de seguridad se le haya salido de las manos y que por supuesto haya que tomar medidas, pero no medidas como estas. La gente de bien, los trabajadores, que les toca salir de noche, su única herramienta de trabajo que es la moto, y usted se las esté prohibiendo alcalde”.

#POLÍTICA El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, calificó como “una locura del alcalde Galán” el decreto que restringe la circulación de las motocicletas durante este fin de semana.



“Seamos coherentes con la ciudad, esto no le sirve a Bogotá… pic.twitter.com/ziQLrbvlux — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

Wills también hizo un llamado a “ser coherente con la ciudad” pues señaló que “esto no le sirve a Bogotá y por supuesto, ese es el desastre que se está ocasionando hoy en el distrito”.

¿Qué dice el decreto expedido por la Secretaría de Movilidad?

De acuerdo con la normativa la medida de restricción de circulación de motocicletas con parrillero durante este fin de semana, no podrán movilizarse entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana por las siguientes calles: