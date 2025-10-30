Desde el Congreso cuestionan medida de restricción de motos en Bogotá: Esto dicen
El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, afirmó que los trabajadores son quienes resultan más afectados.
Colombia
Este miércoles la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre habrá restricciones para la circulación de motocicletas con parrillero en la ciudad.
A propósito, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, cuestionó la decisión tomada por la alcaldía de la capital del país e indicó que los trabajadores son los más afectados.
“Estás son las locuras del alcalde Galán. Está bien que la situación de seguridad se le haya salido de las manos y que por supuesto haya que tomar medidas, pero no medidas como estas. La gente de bien, los trabajadores, que les toca salir de noche, su única herramienta de trabajo que es la moto, y usted se las esté prohibiendo alcalde”.
Wills también hizo un llamado a “ser coherente con la ciudad” pues señaló que “esto no le sirve a Bogotá y por supuesto, ese es el desastre que se está ocasionando hoy en el distrito”.
¿Qué dice el decreto expedido por la Secretaría de Movilidad?
De acuerdo con la normativa la medida de restricción de circulación de motocicletas con parrillero durante este fin de semana, no podrán movilizarse entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana por las siguientes calles:
- Autopista Norte
- AutopistaSur
- NQS
- Avenida Boyacá
- Avenida Ciudad de Cali
- Avenida Primero de Mayo
- Avenida Las Américas
- Avenida Suba
- Calle 26 (Avenida El Dorado)
- Calle 80
- Carrera Séptima
- Carrera 68
- Avenida Centenario (Calle 13)
- Avenida Guayacanes
- Avenida Esperanza
- Avenida Villavicencio
- Avenida Circunvalar
- Calle 53
- Calle 63
- Carrera 60