Colapsó un puente peatonal en el Tolima mientras lo cruzaban estudiantes

Tolima

Sobre el mediodía de este jueves se presentó una emergencia en la vereda La Alcancía, del municipio del Líbano, norte del Tolima, donde el puente que atraviesa una quebrada se desplomó justo cuando lo cruzaban estudiantes de un colegio rural.

El incidente dejó por lo menos cinco estudiantes lesionados, entre ellos una joven en estado de embarazo, quienes fueron rescatados por los organismos de socorro tras caer a las aguas de la quebrada.

“Se presenta una situación de emergencia donde, desafortunadamente, colapsa un puente peatonal, dejando como resultado al parecer cinco menores de edad, entre ellos una materna. La rápida acción de las entidades de socorro, bomberos voluntarios, Gestión del Riesgo, Defensa Civil y hospital municipal permitió la atención inmediata y el traslado de estos pacientes a un centro asistencial”, indicó Alejandro Correa, funcionario de la Defensa Civil del Tolima.

El funcionario además señaló que todavía se investigan las posibles causas del incidente y descartó lesiones graves en los estudiantes que necesitaron atención médica.