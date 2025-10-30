+Cartagena 2025: un espacio para aprender economía creativa al más alto nivel

Durante el segundo día de la Cumbre Latinoamericana de Economía Creativa +Cartagena, expertos hablaron de marketing y el papel de las empresas consolidadas.

Por ejemplo Doménico Barbato, Gerente General de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, conversó sobre la necesidad de establecer lazos de confianza entre clientes y compañías, además de hacer más rápida la comunicación en caso de una eventualidad o insatisfacción de los compradores.

“Para nosotros es una obsesión cumplir una promesa, y qué es cumplir una promesa, por ejemplo, si yo te digo que mañana llega el regalo tiene que llegar mañana; tu paquete, lo que necesites, y la transacción que hiciste la cumplimos a cabalidad. Somos obsesionados con eso pero también, si el cliente no quiso el producto lo recibimos y no preguntamos más”, declaró el ejecutivo de la multinacional.

En otros auditorios también hubo espacio para dialogar sobre propiedad intelectual y comunicación para el desarrollo.