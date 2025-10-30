Cámara de Comercio distinguió a quienes impulsan el progreso de Bolívar

Con una emotiva gala, la Cámara de Comercio de Cartagena conmemoró sus 110 años de historia institucional, rindiendo homenaje al espíritu empresarial que ha impulsado la transformación de Cartagena y Bolívar.

En una noche cargada de significado, la entidad destacó el papel fundamental de quienes, con esfuerzo, visión y resiliencia, han tejido el progreso del territorio a lo largo de generaciones.

Empresarios que construyen futuro

Bajo el lema “110 años tejiendo progreso”, la celebración exaltó a los líderes empresariales que han convertido sus sueños en oportunidades de desarrollo, fortaleciendo el ecosistema productivo con innovación, compromiso social y amor por esta tierra.

Durante la ceremonia se entregaron los galardones más emblemáticos del sector, incluyendo el Premio José Ignacio de Pombo, máxima distinción que reconoce la trayectoria de quienes han dejado una huella profunda en la historia económica de la región.

También fueron destacados empresarios en las categorías de Mujer Empresaria, Jóvenes Empresarios, Sostenibilidad y Responsabilidad Social, Innovación y Transformación Digital, Movilidad Empresarial, Legado Empresarial, Negocios de Alto Impacto, Orgullo de Barrio y Tejiendo Progreso en Bolívar.

Un reconocimiento institucional al legado de la Cámara

La gala contó con el acompañamiento de la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar y diversas entidades del sector productivo, reafirmando la confianza institucional en el papel articulador de la Cámara de Comercio como aliada clave en la construcción de una economía más competitiva, inclusiva y sostenible.

Durante la gala, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el Consejo Gremial de Bolívar, FENALCO Bolívar, el Tecnológico Comfenalco, Unicolombo, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar entregaron reconocimientos especiales a la Cámara de Comercio de Cartagena, exaltando su legado, liderazgo gremial y aporte continuo al desarrollo económico y social del territorio.

Estas distinciones reflejan la confianza y el respeto de las instituciones que, a lo largo de los años, han compartido con la Cámara la misión de impulsar el progreso y la competitividad de Bolívar.

Esta celebración fue también un espacio para reafirmar la alianza entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía, como base para el bienestar colectivo y el desarrollo territorial.