Bogotá tendrá el primer informe de jóvenes y niños habitantes de calle: ¿cuándo saldrá?

Bogotá D.C

El director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), Javier Palacios, anunció durante el Día Mundial de Las Ciudades en Bogotá, que próximamente publicarán un informe sobre la realidad de los niños y jóvenes en la calle.

Luego de meses de trabajo, en noviembre la entidad compartirá con la ciudadanía los hallazgos de este estudio y trabajo de campo: la realidad de los menores en calle , sus testimonios, los testimonios de sus padres, los lugares donde ellos habitan, su día a día, los peligrosos y retos que afrontan y demás.

“Es un informe importante que Bogotá le entrega a América Latina. Es la primera vez que se hace un informe importante de esto, y que puede darnos herramientas importantes para ajustar lo que estamos trabajando. Desde Bogotá ponemos al ser humano como el centro de las preocupaciones, y que siempre avanzamos en el sentido de proteger”, aseguró Palacios.

Esto se realiza desde el IDIPRON con el fin de tener datos, reflexionar sobre la realidad de esta población y mejorar con la implementación de políticas públicas.

Reconocimiento en censo de habitantes de calle

Junto con Integración Social se realizó un censo de habitantes de calle para conocer la realidad de esta población y sus cambios, desde el último censo en 2017. En este trabajo, se identificaron a más de 10.400 personas en condición de habitabilidad de calle y se detalló sobre su identidad, su ubicación, las condiciones que enfrentan y las razones por las cuales viven en calle.

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) reconoció este informe y lo certificó por ser un trabajo con información confiable, de calidad y que cumple con las normas estadísticas.

“El censo es certificado porque fue condicionado a tres cosas. Primero, definir y especializar una periodicidad en adelante para el censo, incluirlo dentro de las herramientas de planeación e incluirlo también dentro de las herramientas presupuestales. Las tres cosas le apuntan a garantizar la sostenibilidad del instrumento”, destacó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

Más de 600 personas desarrollaron este operativo de caminar cada cuadra de Bogotá durante 15 días y 15 noches para recolectar toda la información pertinente de esta población en vulnerabilidad.