Presidente de la Cámara acudirá a instancias internacionales tras sanción de la U

Tras ser sancionado por el partido de la U con la suspensión de su militancia por tres meses y la pérdida de voz y voto en representación de la colectividad, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián Lopéz, anunció que acudirá a instancias internacionales y también interpondrá una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral.

“Yo voy a ir no solamente a contarle este tema a la fiscal para explorar, digamos, esa posibilidad penal, sino que también vamos a ir a instancias internacionales. Esto no puede ocurrir”.

#POLÍTICA El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció que acudirá a instancias internacionales, ante la sanción impuesta por el Partido de la U que suspende su militancia por 3 meses.



De acuerdo con López la sanción impuesta por el partido de la U representa un abuso de poder, pues asegura que lo suspendieron sin audiencia, sin notificación y “sin una sola llamada de respeto. Nadie me escuchó. Nadie me explicó. ¿Eso es democracia? No. Eso es abuso de poder”.

Por otro lado y pese a que desde la colectividad le ordenaron retirar toda manifestación o acto de violencia contra las mujeres del Partido, en especial contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Lopez insisitó en que el deparmento está gobernado por “una mala gerencia”.

“¿Dónde está el dragado de Buenaventura? ¿Dónde está la concesión del aeropuerto? ¿Qué obra importante tenemos? Adelante va Atlántico, Boyacá, Antioquia ¿y el Valle del Cauca?. Bien, gracias, gobernado por Lilian Francisca Toro con su mala gerencia. ¿Eso qué es? ¿Yo aquí estoy atentando contra las mujeres? No, Dílian es una figura pública, ha gobernado ocho años y Clara Luz gobernó otros cuatro años, son doce años de malos gobiernos en mi opinión”.

Hay que recordar que según indicaron desde la colectividad frente al movimiento anunciado por el presidente de la Cámara “no existe Nueva U, no hay una escisión en proceso, no hay ningún movimiento naciendo al interior de la colectividad, somos una sola fuerza política y nos estamos preparando unidos para afrontar los retos electorales del 2026″.