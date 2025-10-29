Uno de los cinco abatidos en Abriaquí era un cabecilla con 11 años en el Clan del Golfo

Material incautado durante el oprativo en el que abatitron a conco ilegales en Abriaquí- foto policía Antioquia

Antioquia

El Ejército, la Policía y la Fiscalía entregaron más detalles del operativo que terminó con el abatimiento de cinco integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Abriaquí. Recordemos que en esa acción estatal dos más fueron capturados y un menor de edad fue recuperado.

El coronel Oscar Rico, comandante de la policía, manifestó que uno de los abatidos fue identificado y se trataría del cabecilla del grupo en esa población del Occidente de Antioquia, conocido con el alias de Místico, quien tendría 11 años de actividad criminal con el Clan del Golfo.

“Tiene antecedentes penales judiciales por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidios agravados. Este sujeto, encargado con el componente que se encontraba, era el que asediaba a comerciantes, ganaderos, transportadores del cobro de extorsiones, homicidios selectivos y tráfico y microtráfico de estupefacientes”.

En este operativo se recuperaron tres fusiles, dos pistolas y casi mil cartuchos de diferente calibre, lo mismo que 15 proveedores y siete celulares, los cuales están siendo analizados por la inteligencia para extraer información importante.

“Para verificar, primero, algunas líneas de investigación, y segundo, algunos afectados, amenazas, especialmente, extorsión a ganaderos, comerciantes y transportadores, y aperturar las investigaciones correspondientes”.

El cabecilla estaba sindicado de ser el responsable del ataque en el que quedó herido el comandante operativo de la policía Antioquia, el coronel Gerson Bedoya.

“Responsable también del ataque a nuestra fuerza pública. Este grupo fue el que en el mes de julio en el municipio de Frontino nos asesinó a dos de nuestros soldados que protegían la población civil de Frontino", agregó el general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División.

Además, este grupo liderado por Místico tendría injerencia criminal en las poblaciones de Abriaquí, Frontino, Uramita, Dabeiba, Giraldo, Cañasgordas, Olaya, Liborina y Santa Fe de Antioquia.