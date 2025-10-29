Una empresa consolidada no puede cambiar en un día: experto internacional en Cumbre +CTG
El profesor de marketing Giuseppe Stigliano, habló en Cartagena sobre la necesidad de pasar de creador a curador
La Cumbre Latinoamericana de la Economía Creativa realizada en Cartagena reúne durante tres días a 90 expertos internacionales.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Por ejemplo, el profesor de marketing Giuseppe Stigliano habló sobre la necesidad de ser curador antes de creador, como un mensaje para todos aquellos profesionales de la industria que están centrados en producir, y no en avanzar al siguiente paso de escoger contenidos creados asumiendo un rol de mayor relevancia. Así mismo, envió un mensaje a quienes tengan el poder para decidir en una compañía.
“Hay un cambio de paradigma, lo único que una empresa consolidada no puede hacer es cambiar en un día, en una semana, o en un mes; no es posible. Una empresa consolidada, un proceso consolidado, un profesional con mucha experiencia necesita tiempo para cambiar pero no tenemos tiempo, porque tenemos un mundo que cambia la velocidad de un algoritmo”, sostuvo Stigliano.
Para el conferencista los cambios en una organización deben hacerse en proporción 80-20 o 90-10 respetando tiempos y procesos.