Sindicato de maestros de Soacha protestan HOY en Bogotá frente a la sede de la Fiduprevisora

En la mañana de este miércoles 29 de octubre, decenas de maestros del municipio de Soacha llegaron a Bogotá a protestar por los problemas en el sistema de salud.

Los bloqueos empezaron cerca de las 11 de la mañana en la carrera 7 con calle 67, en la localidad de Chapinero. Los maestros se desplazaron por todo el corredor hacía la calle 72 con 9 en inmediaciones a la sede de la Fiduprevisora.

Hacía las 12 del mediodía, se quedaron frente a la Fiduprevisora protestando por las fallas en el sistema de salud. Por lo que la calle 72 con 9 está bloqueada en las dos calzadas, impidiendo el paso de vehículos en ambos sentidos.

“El primero de mayo se adoptó un nuevo modelo que pretendía mejorar y garantizar la atención de los maestros en todos los procesos de salud, tanto primarios, secundarios como terciarios. Se ha presentado incumplimiento el atención, distanciamiento de citas bastante considerable, falta de entrega de medicamentos y ausencia de atención con especialistas”, aseguró una profesora.

Estos problemas no son nuevos. En reiteradas ocasiones los profesores distritales y sindicatos han reivindicado sus derechos y han pedido que se solucionen los problemas con ese sistema de salud.

Paro Fecode

Esta manifestación se da en el marco del paro nacional convocado por Fecode y otras organizaciones sociales y sindicales programado para este jueves 30 de junio. La movilización iniciará hacia las 9: 00 de la mañana en el Parque Nacional, en el centro de la ciudad.

Las razones de esta marcha, según el sindicato, es pedir que se concrete la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y se garanticen nuevos recursos para la educación pública.

Otra de las exigencias es que funcione de manera efectiva el modelo integral de salud y sistema de seguridad y salud en el trabajo.