Representante Triana critica ley de sometimiento por devolver 12% de fortunas ilícitas a criminales

Julio César Triana, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, aseguró que el proyecto del exministro de Justicia, Eduardo Montealegre “es de sometimiento del Estado colombiano ante los criminales”
Julio César Triana. Foto: X Julio César Triana.
El representante Julio César Triana ha solicitado al Gobierno Nacional que retire la ley de sometimiento, calificándola como un “capricho y embelleco jurídico” del exministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Según Triana, esta ley “no es de sometimiento de los criminales, sino de sometimiento del Estado colombiano ante los criminales”, una afirmación que sustenta con una ponencia de archivo.
