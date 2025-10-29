Procuraduría inhabilitó al concejal de Bogotá ‘Fuchi’ por agredir a patrulleros de la Policía

Bogotá D.C

La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por 14 meses al concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Castelblanco, más conocido como ‘Fuchi’ , por agredir verbalmente a uniformados de la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero de 2024, cuando uniformados de la Policía lo detuvieron y los insultó diciéndoles “perro y gamín”.

De acuerdo con el ente de control, el concejal de Bogotá “no solo incurrió en un acto reprochable, sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, al desconocer los principios que rigen la función administrativa”.

Este fallo de primera instancia puede ser apelado por el concejal ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.​

¿Qué fue lo que pasó ese día?

En la noche del 22 de febrero de 2024, la Policía de Bogotá detuvo al concejal Fuchi que andaba con su moto por toda la avenida 68. En ese momento, el cabildante protagonizó una discusión con los uniformados.

“Póngame las esposas perro, póngalas de una vez. Usted se bajó y atravesó la moto y vino aquí a quitarme la llave de mi moto, eso no se hace. No sea gamín hermano”, dice Fuchi a uno de los policías.

“Como usted no sabe a quién paró ni con quien fue gamín ..”, añade el concejal.

Esta escena le está costando el puesto a Fuchi quien recordemos también estuvo en las protestas de moteros el pasado 16 de septiembre, donde protagonizó otra escena.

Ese día, el concejal agredió verbalmente a un periodista del medio City Tv, por lo que la Procuraduría anunció que iniciaría una investigación en su contra por haber convocado dichas protestas.