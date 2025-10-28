Partido de la U sancionó a presidente de la Cámara con suspensión provisional de su militancia por 3 meses
Según informaron desde la colectividad “el representante López Tenorio NO podrá seguir presidiendo la plenaria de la Cámara, dignidad que ostenta en representación del partido”.
El Comité Político del Partido de la U sancionó por tres meses con la suspensión provisional de su militancia y la pérdida de voz y voto al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, esto luego de que el congresista lanzara su propio movimiento político “la Nueva U”.
Según informaron desde la colectividad, se le abrirá a López además una investigación disciplinaria formal y se le ordenará retirar de redes sociales y plataformas digitales toda campaña o referencia “al lanzamiento, iniciación o conformación de una “NUEVA U” o escisión del Partido”.
Sumado a esto se le ordenará a López “retirar toda manifestación o acto de violencia contra las mujeres del Partido, en especial contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres”.
López no podría seguir asumiendo como presidente de la Cámara
Además, aseguran que debido a esta sanción, el representante Julián López no podrá seguir asumiendo su cargo como presidente de la Cámara de Representantes, “dignidad que ostenta en representación del Partido”.
Agregan desde el Partido de la U que en caso de continuar en ese cargo “vulneraría la autonomía del Partido y podría viciar los trámites legislativos de la corporación”.