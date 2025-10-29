Peluquera fue condenada a 4 años de prisión por causar la muerte de una mujer en medio de liposucción en Bogotá

El Juzgado 64 Penal de Conocimiento condenó a cuatro años y dos meses de prisión a Brenda Gissele Celeita Angarita, una estilista que, sin estudios de medicina, practicó una liposucción ilegal a una joven en Bogotá, causándole la muerte.

La mujer fue hallada culpable del delito de homicidio culposo. La juez ordenó su captura inmediata.

Los hechos

La cirugía estética que terminó en la trágica muerte de una joven ocurrió el 15 de septiembre de 2023 en la capital del país.

La investigación liderada por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial indica: “la víctima llegó a un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de la ciudad, el cual no estaba acreditado para la prestación de servicios de salud. Allí Celeita Angarita, sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción. En medio de la intervención irregular la mujer convulsionó y fue trasladada de urgencias a un centro asistencial, donde finalmente falleció de un paro respiratorio”.

Lo que dijo la juez

“El despacho condenará a la señora Brenda Gissele Celeita Angarita como autor responsable del punible de homicidio culposo por los hechos ocurridos en esta ciudad el día 15 de septiembre de 2023, conforme a los cuales perdió la vida la señora Laura Sofía Maya Mendoza como producto de un procedimiento estético realizado sin la preparación educativa, los protocolos y las medidas sanitarias requeridas para su ejecución”, señaló.