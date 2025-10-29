Murió Fabio Castillo, el periodista que destapó los secretos del cartel de Cali y el narcotráfico

El periodista, escritor e investigador de El Espectador Fabio Castillo, falleció este martes 28 de octubre de 2025 en su casa ubicada en el barrio Palermo, en Bogotá. Es recordado por enfrentar a los carteles del narcotráfico, época en la que pocos se atrevían a hacerlo. Durante más de 30 años, reveló los entramados criminales que marcaron la historia de Colombia.

Castillo comenzó su carrera en El Nuevo Siglo y llegó a El Espectador en 1979, consolidándose como uno de los reporteros judiciales más importantes de Colombia, junto con Guillermo Cano destaparon los antecedentes criminales de Pablo Escobar y las operaciones de los carteles de Cali y Medellín. En 1983, publicó documentos que probaban la detención de Escobar, un hallazgo clave en la lucha mediática contra el narcotráfico.

Tras el asesinato de Cano en 1986, el periodista colombianos publicó "Los jinetes de la cocaína", un texto que expuso las redes de testaferros y socios de las mafias en Colombia. También publicó La coca nostra y Los nuevos jinetes de la cocaína, centradas en el lavado de activos, los paraísos fiscales y el auge de los grupos paramilitares.