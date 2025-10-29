Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Alias ‘El Viejo’ se declaró inocente de cargos que le imputó la Fiscalía

Ante el juez 18 de Control de garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó a Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

El hombre se declaró inocente y no aceptó los cargos.

El ente acusador lo señala como el intermediario entre los determinadores y los sicarios que asesinaron a Miguel Uribe Turbay el pasado 7 junio, en el occidente de Bogotá.

La tarde de este miércoles 29 de octubre seguirá la audiencia para definir su medida de aseguramiento.

Recientemente, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, confirmó que la Segunda Marquetalia, sería la estructura criminal que dio la orden de cometer el magnicidio del joven político del Centro Democrático.

“A hoy la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal determinó el homicidio que sería la Segunda Marquetalia”, explicó el general Rincón.

¿Quién es el noveno capturado por el crimen de Miguel Uribe? : Antecedentes

Caracol Radio conoció que alias “El viejo” o “Tulio”, era el principal dinamizador de la comercialización de drogas y del tráfico de armas de fuego en Bogotá.

Habría estado recluido entre 2013 y 2014 en la cárcel de Acacías, Meta, junto a alias “El Hermano” y “Chipi”. Además, coordinó el traslado de alias “Gabriela”, desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles en Caquetá.

El hombre, enlace de quienes dieron la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay, registra antecedentes por hurto calificado, homicidio, lesiones personales у porte ilegal de armas de fuego.