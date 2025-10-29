Fondos de Nueva EPS en riesgo por embargo de recursos de juzgado de Florencia

La Nueva EPS alerta que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, decidió ampliar la medida judicial de embargabilidad de recursos de la salud, y ahora asciende a $887.249.858 millones de pesos, el doble de lo confirmado la semana anterior; $422.466.580 millones.

Esta medida implica que se retienen los fondos que la entidad posee en sus cuentas bancarias o que recibe del sistema de salud, con el propósito de garantizar el pago de una obligación dentro de un proceso judicial. En la práctica, esto impide que la EPS disponga libremente de esos recursos mientras se define la demanda o se cumple una sentencia.

Entre tanto, advierten que este juzgado concentra el 45,9% de las demandas ejecutivas contra Nueva EPS y se ha convertido en el despacho con mayor número de medidas cautelares contra la entidad.

Entre las IPS con más procesos de embargo figuran: Clínica Médicos del Cesar, Clínica Uros S.A.S., Fundación Cardio Infantil, y recientemente Clínica de Valledupar, Clínica San Juan Bautista S.A.S., Medicuc IPS LTDA, entre otras.