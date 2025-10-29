Este viernes 31 de octubre celebración especial para niños y niñas en parque Espíritu del Manglar

Porque los niños y niñas son prioridad para el Gobierno distrital, la Alcaldía Mayor de Cartagena, liderada por Dumek Turba Paz y con el acompañamiento de la gestora social Liliana Majana, a través de la Secretaría de Desarrollo Social; ha preparado una maravillosa actividad en el parque más lindo de la ciudad: el Espíritu del Manglar.

Bajo el nombre de ‘Érase una vez en el Manglar’, el evento contempla 9 estaciones a lo largo del parque, en las que niños y niñas podrán disfrutar de actividades lúdicas y recreativas, a partir de las 4:00 de la tarde, inspiradas en famosos cuentos como Caperucita roja, La sirenita, El lago de los cisnes, Blancanieves, entre otros. Las sonrisas, los dulces y regalos, serán protagonistas.

”Por instrucción del señor alcalde, Dumek Turbay Paz y por la gestora social, Liliana Majana, hemos organizado este gran espectáculo para nuestros niños y niñas para que disfruten al máximo este día. Los invitamos a que vengan con sus papitos, nos acompañen y pasen una tarde increíble”, asegura Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

La Alcaldía de Cartagena invita a todas las familias cartageneras y visitantes durante este puente festivo a disfrutar de ‘Érase una vez en el Manglar’, evento con entrada libre hasta completar aforo, que también viabilizará el talento local. A partir de las 6 de la tarde en el Teatrino habrá show de títeres, el show de Kalov Dance y de Dj Compund.

En este espacio también habrá una gran puesta en escena en la que sensibilizará sobre el cuidado de la fauna silvestre, manglares y del medio ambiente, a cargo del EPA.

Será un show itinerante, en articulación entre el EPA Cartagena y la Fundación Ser Mejor, un espectáculo lleno de arte, humor y aprendizaje ambiental, con personajes sorprendentes y divertidas historias, con muchas especies que son esenciales para el equilibrio del planeta.

Los niños aprenderán sobre la vida silvestre, una experiencia gratuita, educativa y cercana.

Adicionalmente, el sábado, 1 de noviembre, de 4:00 p.m a 8:00 p.m, desde la Umata Cartagena se llevará a cabo Halloween de mascotas al parque.

Habrá una jornada de salud integral (aplicación de vitaminas, desparasitantes), además de la presencia de la Unidad Móvil Veterinaria, con profesionales de traumatología, ortopedia y etología.