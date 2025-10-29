Cartagena

Este viernes 31 de octubre celebración especial para niños y niñas en parque Espíritu del Manglar

Las actividades iniciarán a las 4 de la tarde

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

Porque los niños y niñas son prioridad para el Gobierno distrital, la Alcaldía Mayor de Cartagena, liderada por Dumek Turba Paz y con el acompañamiento de la gestora social Liliana Majana, a través de la Secretaría de Desarrollo Social; ha preparado una maravillosa actividad en el parque más lindo de la ciudad: el Espíritu del Manglar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Bajo el nombre de ‘Érase una vez en el Manglar’, el evento contempla 9 estaciones a lo largo del parque, en las que niños y niñas podrán disfrutar de actividades lúdicas y recreativas, a partir de las 4:00 de la tarde, inspiradas en famosos cuentos como Caperucita roja, La sirenita, El lago de los cisnes, Blancanieves, entre otros. Las sonrisas, los dulces y regalos, serán protagonistas.

”Por instrucción del señor alcalde, Dumek Turbay Paz y por la gestora social, Liliana Majana, hemos organizado este gran espectáculo para nuestros niños y niñas para que disfruten al máximo este día. Los invitamos a que vengan con sus papitos, nos acompañen y pasen una tarde increíble”, asegura Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

La Alcaldía de Cartagena invita a todas las familias cartageneras y visitantes durante este puente festivo a disfrutar de ‘Érase una vez en el Manglar’, evento con entrada libre hasta completar aforo, que también viabilizará el talento local. A partir de las 6 de la tarde en el Teatrino habrá show de títeres, el show de Kalov Dance y de Dj Compund.

En este espacio también habrá una gran puesta en escena en la que sensibilizará sobre el cuidado de la fauna silvestre, manglares y del medio ambiente, a cargo del EPA.

Será un show itinerante, en articulación entre el EPA Cartagena y la Fundación Ser Mejor, un espectáculo lleno de arte, humor y aprendizaje ambiental, con personajes sorprendentes y divertidas historias, con muchas especies que son esenciales para el equilibrio del planeta.

Los niños aprenderán sobre la vida silvestre, una experiencia gratuita, educativa y cercana.

Adicionalmente, el sábado, 1 de noviembre, de 4:00 p.m a 8:00 p.m, desde la Umata Cartagena se llevará a cabo Halloween de mascotas al parque.

Habrá una jornada de salud integral (aplicación de vitaminas, desparasitantes), además de la presencia de la Unidad Móvil Veterinaria, con profesionales de traumatología, ortopedia y etología.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad