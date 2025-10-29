Estamos trabajando en más cobertura de cámaras: Distriseguridad en Smart City Expo 2025

Las cámaras de seguridad son sin duda, uno de los temas más relevantes para las autoridades como herramienta operativa en materia judicial y la toma de decisiones.

Durante Smart City Expo 2025, Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad habló sobre el trabajo que se viene realizando para tener a disposición más dispositivos de videovigilancia en el distrito, buscando precisamente, apoyar la labor de instituciones como Policía Nacional y Fiscalía.

“Hoy nosotros logramos que Cartagena tenga a través de la policía, capacidad de poder vigilar la ciudad de una forma mucho más eficiente que es con reconocimiento facial e inteligencia artificial. Qué nos falta, ahora que es el paso siguiente, cobertura, más cámaras más y más cámaras; en Cartagena con todo el esfuerzo que hemos hecho pasamos de 300 a 1000 pero hacen falta 100.000. Entonces ya hoy tenemos la infraestructura básica para poder instalar más, solo sigue ampliar cobertura”, dijo el funcionario.

Así mismo indicó que se mantienen en un monitoreo permanente con inteligencia policial en distintos barrios, porque se presenta el fenómeno de que cuando instalan las cámaras, los delincuentes se mueven a otros puntos, por eso sostuvo que es una labor permanente.