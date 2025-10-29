🔴EN VIVO | Colombia vs. Japón por octavos del Mundial Femenino Sub-17: siga acá el partidazo

<b>¡Un nuevo reto para la Tricolor!</b> La Selección Femenina de Colombia se enfrentará con Japón por los octavos de final del Mundial Sub-17, a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Academia Mohammed. Las dirigidas por <b>Carlos Paniagua </b>clasificaron a esta instancia tras quedar en <b>el segundo lugar del Grupo E </b>con 6 puntos, el líder de esta llave fue la Selección de España que logró el puntaje perfecto de 9 sobre 9. Mientras que <b>Japón avanzó en el primer lugar del Grupo F </b>con 7 unidades.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/10/28/como-le-a-ido-a-la-seleccion-colombia-en-los-octavos-de-final-en-un-mundial-femenino-sub-17/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/28/como-le-a-ido-a-la-seleccion-colombia-en-los-octavos-de-final-en-un-mundial-femenino-sub-17/"><b>¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en los octavos de final en un Mundial Femenino Sub-17?</b></a><b>Es preciso mencionar que la selección que consiga el triunfo clasificará a los cuartos de final</b> del Mundial Sub-17, mientras que la otra dará por terminada su participación en la Copa del Mundo Femenina de Marruecos.