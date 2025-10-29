Sheinbaum dice que no lograron rescatar al sobreviviente del ataque de EE.UU. en el Pacífico

México rescató un sobreviviente tras el ataque de EE.UU. a cuatro lanchas en el Pacífico. AFP.

La Marina de México no logró rescatar al único sobreviviente de un ataque de fuerzas estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Pacífico, que dejó 14 muertos, dijo este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No logró rescatarlo”, respondió la mandataria a una pregunta sobre el tema durante su habitual rueda de prensa matutina, aunque no especificó si continuaba el operativo que realizaba la marina a más de 800 kilómetros del puerto de Acapulco.

Sheinbaum dijo que han pedido a Estados Unidos que informe de las nacionalidades de los fallecidos en el ataque.

La mandataria añadió que su administración solicitó al embajador estadounidense, Ronald Johnson, mejorar los protocolos de seguridad binacionales para estos casos.

“Primero porque no queremos que haya una violación a nuestra soberanía ni tampoco este tipo de operaciones en la zona económica (exclusiva)”, que es la franja marítima de hasta 200 millas náuticas donde cada país tiene derecho a explorar y explotar recursos naturales, agregó Sheinbaum.

“Segundo, porque puede haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, en una de estas embarcaciones”, añadió.

#AsíLaMañanera del 29 de octubre:



📌México no es piñata de nadie, dijo #Sheinbaum sobre la decisión de #EEUU de revocar 13 rutas de aerolíneas mexicanas.



📌El canciller se reunirá con el embajador @USAmbMex para solicitar que se modifiquen los operativos en aguas… pic.twitter.com/6zob14BlhV — W Radio México (@WRADIOMexico) October 29, 2025

Sheinbaum afirmó que en principio Johnson estuvo de acuerdo, aunque debe consultar el tema con su gobierno.

Estados Unidos comenzó a realizar estos ataques a inicios de septiembre, y ha destruido al menos 14 lanchas en el Caribe y en el Pacífico con un balance de 57 muertos.