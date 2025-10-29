Así fue el primer día del presidente Petro en Riad: Reuniones e intervenciones sobre la Selección Colombia

Se trata del viaje numero 73 del presidente Gustavo Petro, que inició con su llegada a Riad, donde se reunió Mohamed bin Salman, príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, en una visita a Medio Oriente que tiene como propósito afianzar las relaciones bilaterales y la proyección internacional de Colombia.

La agenda del presidente continuará en Arabia Saudí con encuentros con representantes de las ciudades de Riad, El Cairo y Doha, donde se espera que logre la firma de cinco memorandos de entendimiento claves para el país en temas como educación, exención de visado para diplomáticos, energía e inversión, y fortalezca las relaciones diplomáticas con los líderes de este país.

Tras el inicio de su agenda en Riad, el presidente Petro señaló que: “Puedo decir que el pueblo árabe me ama por mi transparencia frente a Palestina”.

¿Qué dijo el presidente en su primera intervención en Arabia Saudita?

Este martes, el mandatario colombiano participó en el panel Iniciativa de Inversión Futura, donde habló como panelista sobre la importancia de las energías limpias y de la transformación que América Latina puede ofrecer por esa una gran generadora.

“La ciencia ha hablado: debemos separarnos de las energías fósiles para sobrevivir. Lo que se impone es una transición que debe ser rápida”, dijo el mandatario durante su primera intervención en Riad.

También aprovechó el espacio para resaltar a la Selección Colombia, al sellar que: “y esperamos que sea grande todos los continentes y compitan por esa Copa Mundial, así que vamos, Colombia va a competir por la Copa Mundial.“

De esta manera, inicia la agenda del presidente en Medio Oriente, donde también visitará Catar y Egipto, en un viaje que finalizará el 4 de noviembre