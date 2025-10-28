Un ilegal muerto y dos soldados heridos en operativos del Ejército en El Bagre

El Bagre- Antioquia

El ejército informó que dio de baja a un presunto ilegal en zona rural del municipio de El Bagre, Bajo Cauca Antioqueño, en operativos contra el grupo criminal Clan del Golfo. En la misma acción, dos militares quedaron heridas, que se encuentran en recuperación en un centro médico de Caucasia.

La acción estatal fue realizada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.7 (FUDRA) de la Séptima División del Ejército contra una comisión armada de la Subestructura Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexander Ariza Rosario, a quienes se les propinó esta afectación. Aparte del ilegal abatido, se les incautó dos fusiles, proveedores, más de 1.000 cartuchos de munición de diferentes calibres, material de comunicaciones e intendencia.

Todas estas acciones fueron apoyadas con artillería pesada para reforzar los operativos y contrarrestar las intenciones del grupo ilegal en zona del departamento de Antioquia.