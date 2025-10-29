Choque entre la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta: hay denuncia en Fiscalía

Este miércoles 29 de octubre, la Gobernación del Magdalena interpuso una denuncia penal contra la Alcaldía de Santa Marta en en el bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

La acción judicial es contra el alcalde Carlos Pinedo Cuello y el secretario de Gobierno, Camilo George por el delito de prevaricato por acción y omisión.

La administración departamental señala a la administración distrital de suspender, sin justificación, 46 proyectos, como el “programa Mi Calle Fase 3″ y convenios con Juntas de Acción Comunal, entre otros, en distintos puntos de la cuidad, afectando a más de 223 mil personas.

La gobernadora encargada, Ingris Padilla ha señalado que no se justifica la suspención dado que, las obras cuentan con los permisos y trámites requeridos.

“Santa Marta no se va a detener. Los trámites se hicieron con la comunidad y dentro de la legalidad”, dijo Padilla.

El Gobierno Distrital le salió la paso y negó la idea de un supuesto bloqueo institucional, señalando que las obras han sido suspendidas porque no se tramitaron licencias, permisos o avales técnicos, exigidos por la normatividad urbana.

El ente acusador estudiará la denuncia para determinar si abre indagación.