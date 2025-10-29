Cartagena puede tener una expo superior a Shanghai: Santiago Murillo en Smart City 2025

Durante dos días temas como la innovación urbana, tecnología y sostenibilidad, son los ejes principales de un espacio denominado Smart City Expo Cartagena 2025, donde 80 conferencistas nacionales e internacionales participan compartiendo sus saberes.

Para Santiago Murillo, director del evento, el distrito se convierte en un laboratorio vivo de esta revolución urbana, exportando soluciones con identidad local y ambición global. Incluso, aseguró que la actividad desarrollada el 29 y 30 de octubre, puede superar en estética y organización a la que tuvo lugar recientemente en China.

“Yo no quiero hablar de más, pero les aseguro que dialogando con personas que también estuvieron en Shanghai, estéticamente nuestra expo puede estar a un nivel inclusive superior; y estamos hablando de la tercera conurbación más grande del planeta”, destacó Murillo.

También manifestó que hoy el mundo reconoce a Cartagena por dos variables del desarrollo. La primera relacionada al desarrollo político y territorial y lo segundo, por un Gobierno corporativo que se fortalece.