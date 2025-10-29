Capturados en Itagüí dos presuntos extorsionistas que exigían dinero a un ciudadano

Itagüí, Antioquia

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Alcaldía de Itagüí, fueron capturados en flagrancia dos jóvenes señalados de participar en un caso de extorsión en el Valle de Aburrá. Según las autoridades, los detenidos, un hombre de 21 años y una mujer de 22, fueron sorprendidos justo en el momento en que recibían el dinero exigido a la víctima.

El operativo fue adelantado por el Gaula Metropolitano, luego de que un ciudadano denunciara haber recibido amenazas y exigencias de hasta 10 millones de pesos para evitar un supuesto atentado en su contra. Los investigadores establecieron que la víctima había sido acusada según los extorsionistas de robar una cadena de oro, situación que aprovecharon para intimidarlo.

“La acción operativa fue desarrollada por funcionarios del Gaula Metropolitano quienes, tras recibir la denuncia de un ciudadano, adelantaron las diligencias de verificación que permitieron identificar a los presuntos responsables” expresó el General William Castaño Ramos, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un teléfono celular que será analizado como parte del proceso judicial por el delito de extorsión agravada. Ambos capturados fueron presentados ante la autoridad competente, y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 165 del Gaula o el número 123.