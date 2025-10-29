Autoridades de salud de Ibagué incautaron dulces vencidos previo al Halloween

Ibagué

La Secretaría de Salud de Ibagué adelantó un operativo en más de 20 dulcerías de la ciudad, con el objetivo de proteger la salud de los menores durante la celebración del Día de los Niños.

En los operativos se hizo revisión a las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos, el cumplimiento de normas de almacenamiento y la vigencia de los productos que se comercializan.

“Como resultado, fueron desnaturalizados más de 1.000 dulces y golosinas que no contaban con fecha de vencimiento visible o que se encontraban vencidos, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, dijo Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que “La Administración Municipal reitera el llamado a los comerciantes para garantizar que todos los productos ofrecidos al público cuenten con registro sanitario y se conserven en condiciones adecuadas de temperatura, limpieza y rotulación”.

Los operativos se mantendrán durante la celebración del Halloween

Según Ospina, cada operativo será adelantado por funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal y la Policía Metropolitana, esto con el fin de verificar que los productos que se estuvieran vendiendo en el marco de la celebración del Día de los Niños, fueran productos de calidad.