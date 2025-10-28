Vinculan a ‘El Paisa’ con el presunto plan de atentado contra la gobernadora del Tolima

Tolima

El segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente Joaquín González, conocido con los alias de El Paisa o Arley, quien fue capturado recientemente en el municipio de Roncesvalles, estaría detrás del presunto plan que tenían las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, para atentar contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

Así lo indicó el coronel Andrés Vargas, comandante encargado de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, quien reveló que los indicios apuntan hacia el Frente Joaquín González como la posible estructura responsable del plan de atentado.

“Se investiga la participación de este sujeto en las amenazas a la gobernadora del Tolima, ya que esta estructura, al mando de alias Calarcá, según la información que se dio a conocer en medios de comunicación, sería la misma de donde provenían las amenazas”, acotó el coronel Vargas.

A la par, el oficial indicó que las agencias de inteligencia avanzan en la investigación para determinar con mayor precisión la posible participación de alias El Paisa en el plan de atentado que fue descubierto a través de conversaciones de WhatsApp y grabaciones telefónicas.

Las reacciones

En el departamento del Tolima, la noticia sobre el plan de atentado contra la gobernadora generó una oleada de reacciones de solidaridad hacia la mandataria. Una de ellas provino del secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro.

“Tenemos que rodearla y cuidarla, y que ninguna organización criminal, ningún interés que pretenda dañar a la gobernadora del Tolima, le haga daño. Es el momento de todos unidos, como tolimenses, de manifestar nuestra solidaridad. No vamos a ceder un milímetro en defender la seguridad como un valor de la democracia”, expresó Castro.

Entretanto, la Universidad del Tolima, en cabeza de su rector Omar Mejía Patiño, rechazó cualquier intento de intimidación o violencia, y pidió que el respeto y el diálogo prevalezcan como principios inquebrantables de la convivencia democrática.

“A la gobernadora Adriana Magali Matiz le expresamos nuestro respaldo y respeto, reconociendo en ella una mujer que ha ejercido su liderazgo con decisión, entrega y sentido de servicio hacia los tolimenses. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adopten acciones contundentes y oportunas que garanticen la seguridad y protección de nuestra mandataria”, señala el comunicado a la opinión pública emitido por la institución.