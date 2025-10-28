Economía

Temporada de lluvias deja 12 departamentos afectados y obliga el cierre de cinco vías nacionales

Los cierres totales de vías se mantienen en Cundinamarca, Risaralda, Nariño, Antioquia y Meta

Cada que se presenta un derrumbe o deslizamiento de tierra en la Transversal del Sisga, la Concesión realiza trabajos de mantenimiento para habilitar el corredor vial / Foto: Transversal del Sisga.

Cada que se presenta un derrumbe o deslizamiento de tierra en la Transversal del Sisga, la Concesión realiza trabajos de mantenimiento para habilitar el corredor vial / Foto: Transversal del Sisga.

Manuela Navarro

Con el último informe presentado desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informaron que, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, 12 departamentos del país presentan algún tipo de afectación en la red vial nacional, además hay cinco cierres totales y 25 cierres parciales en diferentes corredores.

Los cierres totales se presentan en los siguientes puntos:

1- Cundinamarca: Cáqueza – Vía Antigua – Cáqueza, Km 3, sector Cáqueza.

2- Risaralda: Balboa – Vía Balboa – La Virginia, Km 10, sector La Quiebra.

3- Nariño: Tangua – Vía Rumichaca – Pasto, Km 51+100, sector Tablón Obraje.

4- Antioquia: Dabeiba – Carrera 10, perímetro urbano.

5- Meta: Pipiralito – Vía Bogotá – Villavicencio, Km 81+700, sector Quebrada Linda.

12 Departamentos afectados por el invierno

Son 12 los departamentos del país que presentan algún tipo de afectación vial a causa de las intensas lluvias, estos son: Boyacá, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Meta, Casanare y Valle del Cauca.

Ahora bien, en cuanto a las afectaciones que se han reportado han sido deslizamientos de tierra, desplazamiento y hundimiento de las vías, caída de árboles y aumento del caudal en quebradas y ríos, lo que ha causado cierres preventivos y restricciones parciales en varios corredores nacionales.

Le puede interesar: Gobierno avanza en estudios y diseños para construir una vía nueva al llano: será de 32 kilómetros

“Nuestros uniformados de la Policía de Tránsito se encuentran desplegados en los puntos más críticos del país, acompañando a los conductores, orientando el tránsito y brindando información oportuna sobre las condiciones de las vías. Este trabajo busca mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de quienes se movilizan durante la temporada de lluvias”, dijo la Brigadier General, Claudia Susana Blanco Romero

“Hacemos un llamado a todos los actores viales para que conduzcan con precaución, disminuyan la velocidad en zonas de alta pluviosidad, mantengan las luces encendidas y verifiquen el estado mecánico de sus vehículos antes de emprender viaje. La prevención es la mejor herramienta para evitar accidentes en las vías nacionales”, agregó la Brigadier General.

Lea también: ¿Cuándo habilitarán uno de los carriles de la vía al llano? Ministerio de Transporte responde

Invías atiende 11 emergencias viales

A corte 28 de octubre de 2025, el invias anunció que atienden 11 emergencias, entre esas:

  • Santander – Tramo 6208 (Landázuri - Barbosa).
  • Santander – Tramo 55ST02 (Málaga - Los Curos).
  • Santander – Tramo 55ST02 (Málaga - Los Curos).
  • Chocó – Tramo 5002 (Mumbú - Santa Cecilia).

Antigua vía al Llano está cerrada por derrumbes en el km18+700

La Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte reportó hacia las 10:45 de la mañana del 26 de octubre 2025 un derrumbe de tierra debido a las fuertes lluvias en la antigua vía Bogotá-Villavicencio lo que causó el cierre total de este corredor.

La emergencia se presentó exactamente en el km18+700 en el sector de Quebrada Colorada en Pipiralito, en el departamento del Meta.

El cierre de esta vía agrava aún más el tránsito hacía los Llanos Orientales, ya que desde el mes de agosto, la vía Bogotá-Villavicencio, operada por Coviandina, se encuentra inhabilitada por derrumbes que no se han podido recoger en su totalidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad