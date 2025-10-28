Temporada de lluvias deja 12 departamentos afectados y obliga el cierre de cinco vías nacionales

Cada que se presenta un derrumbe o deslizamiento de tierra en la Transversal del Sisga, la Concesión realiza trabajos de mantenimiento para habilitar el corredor vial / Foto: Transversal del Sisga.

Con el último informe presentado desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informaron que, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, 12 departamentos del país presentan algún tipo de afectación en la red vial nacional, además hay cinco cierres totales y 25 cierres parciales en diferentes corredores.

Los cierres totales se presentan en los siguientes puntos:

1- Cundinamarca: Cáqueza – Vía Antigua – Cáqueza, Km 3, sector Cáqueza.

2- Risaralda: Balboa – Vía Balboa – La Virginia, Km 10, sector La Quiebra.

3- Nariño: Tangua – Vía Rumichaca – Pasto, Km 51+100, sector Tablón Obraje.

4- Antioquia: Dabeiba – Carrera 10, perímetro urbano.

5- Meta: Pipiralito – Vía Bogotá – Villavicencio, Km 81+700, sector Quebrada Linda.

12 Departamentos afectados por el invierno

Son 12 los departamentos del país que presentan algún tipo de afectación vial a causa de las intensas lluvias, estos son: Boyacá, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Meta, Casanare y Valle del Cauca.

Ahora bien, en cuanto a las afectaciones que se han reportado han sido deslizamientos de tierra, desplazamiento y hundimiento de las vías, caída de árboles y aumento del caudal en quebradas y ríos, lo que ha causado cierres preventivos y restricciones parciales en varios corredores nacionales.

“Nuestros uniformados de la Policía de Tránsito se encuentran desplegados en los puntos más críticos del país, acompañando a los conductores, orientando el tránsito y brindando información oportuna sobre las condiciones de las vías. Este trabajo busca mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de quienes se movilizan durante la temporada de lluvias”, dijo la Brigadier General, Claudia Susana Blanco Romero

“Hacemos un llamado a todos los actores viales para que conduzcan con precaución, disminuyan la velocidad en zonas de alta pluviosidad, mantengan las luces encendidas y verifiquen el estado mecánico de sus vehículos antes de emprender viaje. La prevención es la mejor herramienta para evitar accidentes en las vías nacionales”, agregó la Brigadier General.

Invías atiende 11 emergencias viales

A corte 28 de octubre de 2025, el invias anunció que atienden 11 emergencias, entre esas:

Santander – Tramo 6208 (Landázuri - Barbosa).

Santander – Tramo 55ST02 (Málaga - Los Curos).

Chocó – Tramo 5002 (Mumbú - Santa Cecilia).

Antigua vía al Llano está cerrada por derrumbes en el km18+700

La Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte reportó hacia las 10:45 de la mañana del 26 de octubre 2025 un derrumbe de tierra debido a las fuertes lluvias en la antigua vía Bogotá-Villavicencio lo que causó el cierre total de este corredor.

La emergencia se presentó exactamente en el km18+700 en el sector de Quebrada Colorada en Pipiralito, en el departamento del Meta.