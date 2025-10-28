Solicitan abrir desacato al presidente Petro por no retractarse con las mujeres periodistas

JUSTICIA

El abogado Germán Calderon España y María Andrea Nieto, solicitaron al Consejo de Estado abrir un incidente de desacato en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por no cumplir un fallo de la Corte Constitucional que le ordenó retractarse y pedir disculpas por llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas y criminalizar la protesta social.

“Solicito respetuosamente abrir incidente de DESACATO, toda vez que han pasado más de 5 días hábiles y el presidente de la República accionado no ha dado cumplimiento al fallo”, indicó el abogado.

Declaraciones de presidente:

“Bueno los jóvenes que protestan allá, pero malo los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”, dijo el presidente en la posesión de la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

El pronunciamiento de la Corte

La Corte determinó que estas declaraciones vulneraron los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a una vida libre de violencia y a la no discriminación.

Con esta decisión el alto tribunal, revoca fallos anteriores del Consejo de Estado y exige al presidente Petro realizar una alocución presidencial en un plazo de cinco días, retractándose de sus afirmaciones y ofreciendo excusas a las periodistas afectadas y a todas las mujeres periodistas.

Además, deberá incluir una nota aclaratoria en el video y su transcripción, reconociendo que sus manifestaciones no fueron adecuadas.

La Corte también ordenó al Presidente abstenerse de emitir mensajes o manifestaciones públicas que vulneren los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género y digital.