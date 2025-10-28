Si gobierno no reversa aumento en precio de gasolina, habrá alzas en tarifas del transporte:Asotrans

El promedio del precio del galón de gasolina es superior a los 16. 000 pesos. Foto: Caracol Radio

Armenia

El presidente de Asociación Nacional de Transportadores, Marino Quintero, advirtió que habrá alzas en las tarifas a fin de año si el gobierno nacional no reversa el incremento del precio de la gasolina

El líder gremial estuvo en el Quindío en la Convención Nacional de Transporte y Turismo que se llevó a cabo en el hotel Las Camelias en el municipio de Montenegro donde se refirió al incremento en 100 personas del precio del galón de gasolina y el Diésel decretado por el gobierno nacional.

Y señalo “Ya hicimos las primeras reacciones, por supuesto de rechazo, sobre todo que lo consideramos inoportuno en este momento cuando nos aproximamos a un fin de año y donde la movilización de pasajeros pues va a aumentar.

En ese sentido le solicitamos al gobierno nacional pues reversar la medida y si no pues esto va a tener evidentemente una consecuencia tarifaria e inflacionaria que afecta principalmente al colombiano de a pie que tiene ya sus expectativas de viaje para la temporada de fin de año.

De modo que, si no reversa el gobierno esta medida, pues nosotros indudablemente tenemos que trasladar ese costo que significa en la estructura de nosotros de una importancia el combustible alto, entonces se van a ver reflejadas las tarifas de fin de año.